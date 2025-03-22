Yer: Esenyurt! Ablasından para istedi, vermeyince defalarca bıçakladı!

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1520 Sokak’ta meydana gelen olaya ilişkin iddiaya göre, madde bağımlısı olan ve sürekli ailesiyle tartışan Samet G., ablası Sedef G.’den para istedi. Abla para vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ABLASINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Samet, kavga esnasında eline aldığı bıçakla ablasına saldırdı. Kadını defalarca kez bıçaklayan şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Sedef G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

(İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır