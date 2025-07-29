Yer: Esenyurt! Görüntüler herkesi hayrete düşürdü... Bir grup güpegündüz boş arazide uyuşturucu içti

Olay, Esenyurt'ya bulunan boş bir arazide meydana geldi. Arazide bulunan bir grup gündüz vakti hiçbir şeye aldırmadan uyuşturucu madde kullandı.
O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde boş arazide bulunan 5 kişinin uyuşturucu madde kullandığı görüldü.
Durum ekiplere bildirilirken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem yapıldı.
Öte yandan o anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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