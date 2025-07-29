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Yer: Esenyurt! Görüntüler herkesi hayrete düşürdü... Bir grup güpegündüz boş arazide uyuşturucu içti

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Melih Kadir Yılmaz

Esenyurt'tan gelen uyuşturucu haberlerine bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir grubun, gündüz vakti boş arazide uyuşturucu madde kullandığı görüldü. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Olay, Esenyurt'ya bulunan boş bir arazide meydana geldi. Arazide bulunan bir grup gündüz vakti hiçbir şeye aldırmadan uyuşturucu madde kullandı.

Yer: Esenyurt! Görüntüler herkesi hayrete düşürdü... Bir grup güpegündüz boş arazide uyuşturucu içti 1

5 KİŞİ HİÇBİR ŞEYE ALDIRMADAN UYUŞTURUCU İÇTİLER

O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde boş arazide bulunan 5 kişinin uyuşturucu madde kullandığı görüldü.

Yer: Esenyurt! Görüntüler herkesi hayrete düşürdü... Bir grup güpegündüz boş arazide uyuşturucu içti 2

ŞAHISLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Durum ekiplere bildirilirken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem yapıldı.

Yer: Esenyurt! Görüntüler herkesi hayrete düşürdü... Bir grup güpegündüz boş arazide uyuşturucu içti 3

Öte yandan o anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt uyuşturucu
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