Yer: Esenyurt! Görüntüler herkesi hayrete düşürdü... Bir grup güpegündüz boş arazide uyuşturucu içti

Olay, Esenyurt'ya bulunan boş bir arazide meydana geldi. Arazide bulunan bir grup gündüz vakti hiçbir şeye aldırmadan uyuşturucu madde kullandı.

5 KİŞİ HİÇBİR ŞEYE ALDIRMADAN UYUŞTURUCU İÇTİLER

O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde boş arazide bulunan 5 kişinin uyuşturucu madde kullandığı görüldü.

ŞAHISLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Durum ekiplere bildirilirken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan o anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.