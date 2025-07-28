Yer: Esenyurt! Yol kesip gençlerden haraç kesiyorlardı, yakalandılar… Görüntüleri İstanbul Emniyeti paylaştı

Yol kesip haraç kestiği iddia edilen çocukların görüntüleri üzerine emniyet ekipleri harekete geçildi. Çocuklar yakalanırken gasbettikleri malzemeler de ele geçirildi.
Olayla ilgili gelişme ve görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "GEREĞİ YAPILDI" notuyla paylaşıldı.
Paylaşımda şu açıklama yer aldı:
"Esenyurt ilçesinde 27.07.2025 tarihinde gerçekleşen ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan “Yol kesip haraç kesti” başlıklı olaydaki şahıslara yönelik çalışmalarda;
Şahısların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri de bildirildi.
GEREĞİ YAPILDI🚨#Esenyurt ilçesinde 27.07.2025 tarihinde gerçekleşen ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan “Yol kesip haraç kesti” başlıklı olaydaki şahıslara yönelik çalışmalarda;— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) July 28, 2025
📌Gasp ettikleri saat ve cüzdanla birlikte 2️⃣ Suça Sürüklenen Çocuk yakalandı.… pic.twitter.com/qWXW4wIvzY
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