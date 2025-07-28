Yer: Esenyurt! Yol kesip gençlerden haraç kesiyorlardı, yakalandılar… Görüntüleri İstanbul Emniyeti paylaştı

Yol kesip haraç kestiği iddia edilen çocukların görüntüleri üzerine emniyet ekipleri harekete geçildi. Çocuklar yakalanırken gasbettikleri malzemeler de ele geçirildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PAYLAŞTI: "GEREĞİ YAPILDI"

Olayla ilgili gelişme ve görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "GEREĞİ YAPILDI" notuyla paylaşıldı.

"2 SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK YAKALANDI"

Paylaşımda şu açıklama yer aldı:

"Esenyurt ilçesinde 27.07.2025 tarihinde gerçekleşen ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan “Yol kesip haraç kesti” başlıklı olaydaki şahıslara yönelik çalışmalarda;

Gasp ettikleri saat ve cüzdanla birlikte 2 Suça Sürüklenen Çocuk yakalandı.

Üzerlerinden başka bir işyerine ait çalıntı bir laptop da ele geçirildi."

Şahısların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri de bildirildi.

GEREĞİ YAPILDI🚨#Esenyurt ilçesinde 27.07.2025 tarihinde gerçekleşen ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan “Yol kesip haraç kesti” başlıklı olaydaki şahıslara yönelik çalışmalarda;



📌Gasp ettikleri saat ve cüzdanla birlikte 2️⃣ Suça Sürüklenen Çocuk yakalandı.… pic.twitter.com/qWXW4wIvzY — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) July 28, 2025

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır