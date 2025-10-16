HABER

Yer: Eskişehir! Görüntüler infial yarattı... Küçük çocuğu acımasızca darbetti

İnfial yaratan olayın adresi Eskişehir oldu! Cani bi kişi marketin ortasında küçük çocuğu acımasızca darbetti. Çocuğu tekme ve tokatlarla döven adam daha sonra çocuğu oradan götürdü. Çocuk ise aldığı darbeler sonrası ağladı. İşte infial yaratan olayın detayları...

Melih Kadir Yılmaz

Eskişehir'de henüz kimliği belli olmayan bir adam markete alışverişe gitti. Şahıs marketin ortasında yanındaki çocuğu acımasızca darbetmeye başladı.

Yer: Eskişehir! Görüntüler infial yarattı... Küçük çocuğu acımasızca darbetti 1

CANİ ADAM ÇOCUĞU DEFALARCA TEKMELEDİ

Gözü dönmüş cani adam çocuğa defalarca tekme attı. Aldığı sert darbe ile rafa çarpan çocuk daha sonra yere düştü. Adam çocuğu yerde tekmeleye devam etti.

Yer: Eskişehir! Görüntüler infial yarattı... Küçük çocuğu acımasızca darbetti 2

HINCINI ALAMAYIP DARBETMEYE DEVAM EDİYOR

Çocuğu yerden kaldıran cani adam hıncını alamadı ve çocuğun kafasına tokat attı. Küçük çocuk aldığı darbe ile tekrar yere düşerken adam çocuğu bir kez daha tekmeledi.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

O sırada olay yerinde bulanan bir kadın ise adamı durdurmak istese de başarılı olamadı. Adam daha sonra çocuğu çekiştire çekiştire götürdü. O anlar marketin kamerasına yansırken, olay kısa sürede infial yarattı.

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir çocuk
