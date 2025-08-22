HABER

Yer: Fatih! Hollandalı kardeşler otel odasında ölü bulundu, babaları hastaneye kaldırıldı

Fatih'te bir otelde kalan Hollandalı baba ve iki oğlu, iddiaya göre Taksim'de yemek yedikten sonra uyumak için otellerine döndü. Sabah saatlerinde otel odasından sesler duyan görevliler odaya girdiklerinde iki çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Fenalık geçiren baba ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Beyazıt'ta bulunan bir otelde yaşandı. Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen Rashid Mohammed Ajoeb (57), dün akşam oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte Taksim'e giderek gezdi.

TAKSİM'DE YEMEK YEDİLER

Yemek yiyen Hollandalı baba ve oğulları, akşam otele geri döndü. Otel çalışanları sabah saatlerinde Hollandalı ailenin odasından sesler geldiğini duydu. Odaya giren görevliler, çocukları hareketsiz şekilde yerde yattığını, baba Mohammed Ajoeb'in ise fenalık geçirdiğini gördü. Görevlilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Hollandalı iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Baba ise sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Baba Rashid Mohammed Ajoeb'in sağlık görevlilerine Taksim'de çocukları ile birlikte yemek yedikten sonra otele döndüklerini ve fenalaştıklarını söylediği öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"İKİ OĞLU YEMEK YEMİŞ, KENDİSİ YEMEMİŞ"

Babanın sesini duyarak otel odasını giren otel çalışanı Mehmet Kırdağ, "Bu arkadaşlar babasıyla birlikte konaklama yapıyorlardı. Biz sabah saatlerinde otele geldiğimizde, normalde saat 12.00'da çıkış olduğu için müşterilerin kapısı çalıp 'kalıyor musunuz, kalmıyor musunuz?' diye soruyoruz. O kata indiğimizde, babanın sesi geliyordu. Çocuklarını çağırıyordu. Kapıyı çalıp içeri girdiğimde biri yatakta biri yerde iki oğlu da ölmüşlerdi. Müdahale gerekir diye önce nabızlarını kontrol ettim. Nabızları atmıyordu. Babası bitkindi, su verdik. Sağlık ekipleri geldiğinde iki genç vefat etmişti. Babası şoktaydı, sağlık ekipleri müdahale etti. Polis olay yeri inceleme ve savcı gelerek inceleme yaptı. Babasının dediğine göre iki oğlu gezmeye gittikleri Taksim'de yemek yemiş, kendisi yememiş. Otele döndükten sonra bir daha hiç çıkmamışlar. Resepsiyondan su alıp yukarıya çıkmışlar. İkisi de aynı saatte vefat etmişler, odaya girdiğimde bedenleri soğuktu" dedi.

