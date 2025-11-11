HABER

Yer: Gaziantep! Aracına park yeri bulamayınca düğüne katılanlara ateş açtı: 3'ü ağır 7 yaralı

Şanlıurfa’da sokakta park yeri bulamadığı için düğün sahipleri ile tartışan bir kişi, av tüfeğiyle davetlilere ateş açtı. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta sünnet düğünü yapan kalabalık müzik eşliğinde eğlendi.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

İddiaya göre, apartmanda yaşayan Mehmet E. isimli şahıs, eve geldiğinde düğün nedeniyle park yeri bulamadı. Düğün sahipleri ile tartışan şahıs, av tüfeği ile kalabalığa ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

3'Ü AĞIR 7 YARALI

Bölgeye giden sağlık ekipleri yararları müdahale ederek ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
