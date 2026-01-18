HABER

İnegöl’de kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada, kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl’e bağlı kırsal Kınık Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Sevda T. (44) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Ağaca çarparak duran otomobilde sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sevda T., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bursa
