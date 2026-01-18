HABER

Windows 11 kullanıcıları dikkat! Microsoft'tan acil güncelleme

2026’daki ilk Windows 11 güncellemesi, bazı bilgisayarların tam olarak kapatılamamasına ve Uzak Masaüstü kullanırken oturum açamama sorunlarına yol açmıştı. Bu durum sonrası Microsoft, Windows 11 için acil güncelleme yayınladı.

Enes Çırtlık

Microsoft'un 2026 yılındaki ilk Windows 11 güncellemesi, bazı kullanıcıların bilgisayarlarını tam olarak kapatamamalarına veya Uzak Masaüstü kullanırken bir cihazda oturum açamamalarına neden olmuştu. Microsoft'un bu sorunları yakın bir zamanda gidermesi bekleniyordu. Nitekim öyle de oldu.

MICROSOFT'TAN ACİL GÜNCELLEME GELDİ

Windows Central'da yer alan habere göre; Microsoft, söz konusu sorunları gidermek adına acil güncellemeler yayınladı. KB5077744 ve KB5077797 kodlu "bant dışı" (out of band) güncellemeler şu anda Windows Update aracılığıyla herkesin erişimine sunuluyor.

Windows 11 kullanıcıları dikkat! Microsoft tan acil güncelleme 1

Bu güncellemeleri yüklendikten sonra sorun yaşayan kullanıcıların bilgisayarlarının tekrar başarılı bir şekilde kapanabilmesi ve Uzak Masaüstü üzerinden oturum açma işleminin yeniden çalışması gerektiği belirtiliyor.

