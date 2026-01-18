Windows 11 kullanıcıları dikkat! Microsoft'tan acil güncelleme

Microsoft'un 2026 yılındaki ilk Windows 11 güncellemesi, bazı kullanıcıların bilgisayarlarını tam olarak kapatamamalarına veya Uzak Masaüstü kullanırken bir cihazda oturum açamamalarına neden olmuştu. Microsoft'un bu sorunları yakın bir zamanda gidermesi bekleniyordu. Nitekim öyle de oldu.

MICROSOFT'TAN ACİL GÜNCELLEME GELDİ

Windows Central'da yer alan habere göre; Microsoft, söz konusu sorunları gidermek adına acil güncellemeler yayınladı. KB5077744 ve KB5077797 kodlu "bant dışı" (out of band) güncellemeler şu anda Windows Update aracılığıyla herkesin erişimine sunuluyor.

Bu güncellemeleri yüklendikten sonra sorun yaşayan kullanıcıların bilgisayarlarının tekrar başarılı bir şekilde kapanabilmesi ve Uzak Masaüstü üzerinden oturum açma işleminin yeniden çalışması gerektiği belirtiliyor.