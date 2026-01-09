Yer: Gaziantep! Çocuk bezi yüklü TIR yandı

Akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 3’üncü kilometresinde Irak uyruklu A.B.'nin (42) kullandığı TIR, seyir halindeyken dorse kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, TIR’dan inerek, yardım istedi. Alevler kısa sürede TIR’ın dorsesini ve çekici kısmını sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle otoyolun Osmaniye yönü trafiğe geçici olarak kapatıldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır