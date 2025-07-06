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Yer: Gaziosmanpaşa... Engelli bireyin telefonunu gasp etti: Şikayet edince benzin döküp yaktı!

Gaziosmanpaşa'da kan donduran bir olay yaşandı. Duyma ve konuşma engelli Ahmet Savduvaç'ın telefonu Ömer Açıkça tarafından gasp edildi. Sanduvaç, Açıkça'dan şikayetçi olunca Açıkça, Sanduvaç'ı boş bir araziye götürüp üstüne benzin dökmek suretiyle ateşe verdi. Korkunç olay sonrası yaklaşık 1 ay tedavi gören Sanduvaç taburcu edildi. Açıkça'nın ise hala serbest olduğu ve aileyi tehdit ettiği ortaya çıktı.

Yer: Gaziosmanpaşa... Engelli bireyin telefonunu gasp etti: Şikayet edince benzin döküp yaktı!

Karayolları Mahallesi'nde meydana gelen olayda, duyma ve konuşma engelli Ahmet Sanduvaç, 5 Haziran günü saat 23.30 sıralarında telefonunu gasbeden Ömer Açıkça'yı polis merkezine giderek şikayet etti. Şikayet edildiğini öğrenen Açıkça, 9 Haziran günü metro durağının çıkışında Ahmet Sanduvaç'ın önünü keserek, 'Sen beni niye şikayet ediyorsun? Şikayetini geri alacaksın' diyerek tehdit etti.

Yer: Gaziosmanpaşa... Engelli bireyin telefonunu gasp etti: Şikayet edince benzin döküp yaktı! 1

BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Ardından şüpheli Açıkça, 'Telefonunu geri vereceğim' diyerek Ahmet Sanduvaç'ı boş bir araziye götürdü. Burada Sanduvaç'ın üzerine benzin döken Ömer Açıkça, Sanduvaç'ı yaktıktan sonra kaçtı. Vücudunun büyük kısmı yanan Ahmet Sanduvaç ise, yarı çıplak bir şekilde evine geldi. Ailesinin Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü Ahmet Sanduvaç, hastanede yaklaşık 1 ay tedavi gördü.

Yer: Gaziosmanpaşa... Engelli bireyin telefonunu gasp etti: Şikayet edince benzin döküp yaktı! 2

'KOLLARI SAKAT KALABİLİR'

Tedavisine evde devam edilen Ahmet Sanduvaç'ın iki kolunu da kullanamama ihtimalinin olduğu öğrenildi. Olaydan önce bir restoranda çalışan Ahmet Sanduvaç'ın ailesi, şüphelinin halen serbest olduğunu ve ailesinin kendilerini tehdit ettiğini iddia etti.

Yer: Gaziosmanpaşa... Engelli bireyin telefonunu gasp etti: Şikayet edince benzin döküp yaktı! 3

Ahmet Sanduvaç'ın ağabeyi Mehmet Sanduvaç, "Arefe günü telefonu elinden alıp gasbediyor. Bayramın 4'üncü günü de karşılaşıyorlar. Kardeşime, 'Sen niye beni şikayet ettin?' diyor. Kardeşim de işaret diliyle, 'Telefonu ver. Ben seni şikayet etmeyeyim' şeklinde karşılık veriyor. O da kardeşime, 'Gel telefonunu vereyim' diyerek boş bir alana götürüyor. Kardeşimi biraz hırpalayıp, benzin döküp, yakıyor. Daha öncesinde de, bildiğimiz kadarıyla, başka bir kişiyi de yakmış. Mahallede son zamanlarda bir çok kişiyi gasbetmeye başlamış. Şikayetçi olduk. Gerek karakol, gerek savcılıklara verildi. İnşallah gereği yapılır. Şüpheli hala dışarıda, serbest. Genç bir amcası var. Olaydan sonra gelip, biz hepimiz hastanedeyken yengem, eşim, bacılarımın hepsini, 'Elinizi, ayağınızı çekin bu işten. Sizi ve evinizi komple yakarız' şeklinde tehdit etmiş. Kardeşimin tek kazancı elleriydi. Şimdi ellerinden biraz sıkıntımız var. Hastanedeyken bana, 'Kendime ev alacağım. İnşallah alırım. Şimdi alabilir miyim?' diyordu. Çünkü kollarının sakat kalma ihtimali var. Geceleri çok büyük halüsinasyonlar görüyordu. Ben de yanında kaldığım için biliyorum. Rüyalarında ev halkını koruyordu, 'Geliyor, geliyor. Çocukları götür. Kız kardeşlerimi götür. Geliyor, yakacak, ateş edecek' gibisinden halüsinasyonlar görüyordu. Buna doktorlar da şahit. Adaletin yerine gelmesini istiyoruz" dedi.

Yer: Gaziosmanpaşa... Engelli bireyin telefonunu gasp etti: Şikayet edince benzin döküp yaktı! 4

Öte yandan Ahmet'in yakıldıktan sonra yarı çıplak bir şekilde acılar içerisinde eve geldiği ve şikayet edilen Açıkça'nın amcasının evin önüne gelerek Sanduvaç ailesini tehdit ettiği anlar başka bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa gasp
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