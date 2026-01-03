HABER

Yer: Hakkari! Hastayı kurtarmak için traktörle seferber oldular

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yolu kapanan mahallede yaşlı bir hasta, köylülerin traktörle yolu açmasının ardından sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

İlçe genelinde belli aralıklarla devam kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Kar yağışının en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan Bulgurlu Navdiyan Mahallesi'nde ikamet eden 65 yaşındaki tansiyon hastası Hadi Aybar, evinde aniden rahatsızlandı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ancak kar kalınlığı ve kapalı yollar nedeniyle ambulans mahalleye giriş yapamadı. Bunun üzerine harekete geçen mahalle sakinleri, traktör kullanarak kapalı yolu açmaya çalıştı. Aybar, traktör yardımıyla mahalle dışındaki uygun bir noktada bekleyen ambulansa nakledildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aybar, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanın sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi. Mahalle sakinleri, karla mücadelede ulaşımı kesilen kırsal mahallelere öncelik verilmesini talep etti. Bölgede Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

