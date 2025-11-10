HABER

Yer Hakkari... Yangın tüm ilçeden görüldü: Nehil Sazlığı yanıyor! Kuş cenneti olarak biliniyordu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek sazlığın geniş bir bölümünü etkisi altına aldı. İlçe genelinden dahi görülebilen alevler, bölge halkında endişe yarattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bataklık zeminin yarattığı zorluklara rağmen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Detaylar haberimizde...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın büyüyerek şehrin her tarafından görülmeye başlandı.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Bilinmeyen bir nedenle başladığı belirtilen yangın, Nehil Sazlığı'nın orta kesiminde kısa sürede yayılarak büyüdü.

Yangını fark eden çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA KUŞ TÜRÜNÜN YAŞAM ALANIYDI

Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Çok sayıda kuş türünün yaşam alanı olan sazlıktan yükselen dumanlar ilçe merkezinden net bir şekilde görülürken, bataklık arazi yapısı nedeniyle yangına müdahale güçlükle gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İHA

