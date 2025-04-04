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  4. Yer: Hatay! 14 yaşındaki Nehir, hediye edilen kuzu "Şakir"i babasının tamirhanesinde besliyor

Yer: Hatay! 14 yaşındaki Nehir, hediye edilen kuzu "Şakir"i babasının tamirhanesinde besliyor

04.04.2025 16:51
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 14 yaşındaki Nehir Habiboğlu, hediye edilen "Şakir" adını verdiği kuzuya babasının oto tamirhanesinde bakıyor.

Yer: Hatay! 14 yaşındaki Nehir, hediye edilen kuzu "Şakir"i babasının tamirhanesinde besliyor

Ortaokul 8. sınıf öğrencisi Habiboğlu, okuldan kalan zamanlarında babası Güven Habiboğlu'nun Saraykent Mahallesi'ndeki tamirhanesine gitmeye başladı.

Meslek lisesinde okumayı hedefleyen Habiboğlu'na, babasının bir müşterisi tarafından 3 ay önce kuzu hediye edildi.

"Şakir" adını verdiği kuzuyu tamirhanede besleyen Habiboğlu, arkadaş gibi gördüğü hayvana özenle bakıyor.

Nehir Habiboğlu, AA muhabirine, kuzunun yanından ayrılmak istemediğini söyledi.

"Şakir"i çok sevdiğini dile getiren Habiboğlu, "Ona yemek yediriyor, bakıyorum. Şakir ile çok güzel zamanımız geçiyor. Birbirimizi bırakmıyoruz." dedi.

Baba Güven Habiboğlu da kızı ve kuzunun iki dost gibi vakit geçirdiğini anlattı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Hatay kuzu
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