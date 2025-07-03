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Yer İskenderun... Otomobille çarpışan cip dehşet saçtı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan cipin inşaatı çevreleyen bariyerleri yıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, İskenderun ilçesi Fener Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

Yer İskenderun... Otomobille çarpışan cip dehşet saçtı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan cipin inşaatı çevreleyen bariyerleri yıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yer İskenderun... Otomobille çarpışan cip dehşet saçtı 1

Kaza, İskenderun ilçesi Fener Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşı yönlerden gelen otomobil ile cip çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip, yol kenarındaki inşaat alanına yöneldi ve bariyerleri devirdi.

Yer İskenderun... Otomobille çarpışan cip dehşet saçtı 2

O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve savrulan otomobilin bariyerleri yıkması anbean görüntülendi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken araçlarda ve çevrede maddi hasar meydana geldi.

Yer İskenderun... Otomobille çarpışan cip dehşet saçtı 3

Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İskenderun
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