Yer: İstanbul! Ağzını, ellerini ve ayaklarını bantlayıp darbedip paylaştılar

Fatih'te, iddiaya göre ağzı, elleri ve ayakları bantlanan bir kişi, akranları tarafından darbedildi. Sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen yaşı küçük 3 kişiyi gözaltına aldı.

Fatih'te dün, iddiaya göre ağzı, elleri ve ayaklarını bağladıkları kişiyi darbeden kişiler, bu olaya ait görüntüleri sanal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.

Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 18 yaşından küçük 3 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır