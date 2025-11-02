Yer: İstanbul! Aracıyla makas atan sürücü yakalandı

Olay, 20 Ekim günü saat 18.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Tüneli Mevkii'nde meydana geldi. 41 AZH 655 plakalı hafif ticari aracıyla makas atarak ilerleyen sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anları diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından sürücünün kimliğini tespit eden polis ekipleri, sürücü Y.E.U.'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.E.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
