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Yer: İstanbul! Bungalovda korkunç gece, faciadan dönüldü... "O tatlı uykuyu uyumuş olsaydık hiç uyanamayacaktık"

26.02.2025 10:20
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İstanbul Arnavutköy'de tatil yapmak amacıyla günü birlik kiralanan bir bungalova giden 9 kişi içerideki gaz sızıntısından zehirlendi. Ölümden dönen grup korku dolu geceyi anlattı. Zehirlenenlerden Öznur Demir, "Biz de ölebilirdik, yanarak olmasa da zehirlenerek" dedi. Namaz kılmak için kalkan Hatice Turgut ise "Eğer biz o tatlı uykuyu uyumuş olsaydık zaten hiç uyanamayacaktık" şeklinde konuştu. Faciadan dönen grup bungalov firmasından şikayetçi oldu.

Yer: İstanbul! Bungalovda korkunç gece, faciadan dönüldü... "O tatlı uykuyu uyumuş olsaydık hiç uyanamayacaktık"

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait bungalov ile anlaşan 9 kişilik grup, kendi aralarında eğlenmek için gittikleri yerde ölümle burun buruna geldi.

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9 KİŞİ BİLİNCİNİ KAYBEDİP BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bungalov içerisinde bulunan doğal gaz sobasından salgılanan gazla zehirlenen kişiler bilinçlerini kaybederek baygınlık geçirdi. Yaptıkları telefon konuşması sonrasında olay yerine gelen yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, o gece yaşanılan korku dolu anları anlattılar. Öte yandan olayın yaşandığı bungalov dron kamerasıyla havadan da görüntülendi.

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"BİZ DE ÖLEBİLİRDİK, YANARAK OLMASA DA ZEHİRLENEREK"

Firma ile görüşme sağlayarak bungalov'u kiralayan ve daha sonra zehirlenerek hastanelik olan Öznur Demir isimli vatandaş, "23 Şubat'ta saat 02:00 gibi giriş yaptık. Zaman geçti ve akşam oldu. Doğal gaz sobasını yakmadık zaten. Sonra işletme sahibi bize gece soğuk olur bunu yakmalısınız dedi. Nasıl yakılacağını anlattı, 'Şu kademeye basacaksınız, soğuk olursa yakın' dedi. Ama sadece 'İki saatte bir havalandırın' diye ekledi. Havalandırmazsak nasıl bir tehlike oluşturabileceğine dair hiçbir şey söylemedi. Sabaha karşı annemler sabah namazına kalktı. Soğuk olduğu için sobayı açmışlar, saat 06:00 gibi. Daha sonra hep beraber uyuduk. Benim küçük çocuğum mide bulantısı ve öksürmeye başladı, bizi de o şekilde uyandırdı. Saat 08:30 - 09:00 arasıydı. Hepimizin kalkınca zaten kötü hissettik. Hepimizde bir baygınlık, baş dönmesi vardı ve eşlerimizi arayarak kötü olduğumuzu söyledik. Hemen Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada bazı tahliller yapıldı ve kan testinde yüksek dozda karbon monoksit gazı tüketimi ortaya çıktı. Biz de ölebilirdik, yanarak olmasa da zehirlenerek. Çok büyük bir tehlike atlatıldı, çoluk çocuk hastanede sabaha kadar kaldı. Çocuklar başka hastanelere sevk edildi. Şu an bedenen iyiyiz belki ama psikolojik olarak çok kötüyüz" diye konuştu.

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"ÇOCUĞU AĞLAYARAK UYANINCA BİZ DE KALKTIK"

Yine aynı gece korku dolu anları yaşayanlardan olan Ümmü Gülsüm Genç, "Sabaha karşı saat 06:00 gibi annemler hem namaza uyanlar hem de oruç tutacakları için uyanmışlardı. O sırada sobayı da açtılar. Sobayı açtıktan sonra herkes tekrar uyumuş. Saat 09:00 - 09:30 civarında Öznur ablanın çocuğu ağlayarak uyanınca biz de kalktık. Kardeşim Sobanın olmadığı odadaydı ama sonra yanımıza geldi ve aniden bayılıp yere düştü. O anda panik olduk. Ardından saat 09:30'da babamı aradık ve hemen geldi. Herkes kötüleşmeye başladı bu esnada. Hastaneye gittiğimizde doktorlar hemen kan testleri yaptı ve kanımızda yüksek oranda karbon monoksit tespit edildi. Dört kişi başka hastaneye sevk edildi. Karbon monoksit tüketiminin resmi raporları var. Bunları karakola da verdik. Yanımızda üç çocuk vardı, onların durumu daha hassastı, bu nedenle çocukları farklı bir hastaneye sevk ettiler. Bayılan kardeşim de başka bir tedaviyle yönlendirildi. O an ne olduğunu tam olarak anlayamıyorduk, hepimiz korku içindeydik" şeklinde konuştu.

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"BİZ O TATLI UYKUYU UYUMUŞ OLSAYDIK HİÇ UYANMAYACAKTIK"

O gece namaz kılmak için uyanan ve sobayı açan Hatice Turgut ise, "Ben sabah ezanında namaz kılmak için aşağı indim beraber kalktık Fatoş hanımla dedik işte hem oruç niyetiyle bir şeyler atıştıralım. Bu esnada bana dediği şey benim başım dönüyor tansiyonum yükseldi oldu. Bende üst katta ayrı soba olmayan bir odada yatıyordum. Sabah namazını kıldım içerisi serin biz dedik sobayı açalım biraz ısındın sonra ben iki torunumun yanına yattım. Sabah işte kaç gibi diyeyim 8 gibi torunum anneanne midem bulandı kusacağım dedi. Ben hemen kalktım ama gözlerim kararıyor böyle bir şeyler oluyor bana da sonra kızım kalk diyorum ben, hiç duymuyor. Öznur hiç duymuyor, ben bunu böyle silkeledim kendine geldi böyle kendi sersemledi biz o anda Zeynep de bayılınca panik yaptık hepimiz ve o telaşla hepimiz panik yapınca kusuyorlar çocuklar ne bileyim sana nasıl anlatsam evin içi bir değişikti. Eğer biz o tatlı uykuyu uyumuş olsaydık zaten hiç uyanamayacaktık" dedi.
O bungalov havadan görüntülendi

Olayın gerçekleştiği bungalov dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde bungalov etrafında başka yapı olmadığı etrafının yüksek ağaç ve duvarlarla çevrili olduğu görüldü.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme İstanbul Arnavutköy bungalov
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