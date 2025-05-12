Yer: İstanbul! Havada korku dolu anlar, uçuş iptal edildi...

Saat 19.10 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcuları korkutan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Katar Havayolları’nın Doha-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçak Bursa üzerinde seyir halindeyken bir motoru arıza nedeniyle durdu.

BURSA ÜZERİNDE TUR ATTI!

Hava Trafik kontrolörü ile irtibata geçen uçağın pilotu acil durum deklere etti. Bursa üzerinde bir süre tur atan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanına iniş için alçalmaya başladı. Bu sırada Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) ait Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ve sağlık ekipleri pistte hazır beklediler.

UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Motor arızası nedeniyle tek motorla havalimanına iniş yapan uçak piste kalırken, ARFF ekipleri yaklaşık 8 dakikada uçağı park pozisyonuna çekti. Arıza nedeniyle uçağın devam seferi olan İstanbul-Doha uçuşu iptal edildi. (DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır