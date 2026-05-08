Yer: İstanbul! Husumetli kişiler arasında silahlı çatışma

Olay, saat 18.30 sıralarında İnönü Mahallesi Sena Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi daha önceden husumetli oldukları kişi ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Silah seslerini duyan polis ekipleri ise olay yerine geldi. Polis ekiplerini farkeden şüpheliler kaçarken, bir kişi ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan olayda bir iş yeri ve park halindeki 4 araca kurşunlar isabet etti. Olaya ilişkin inceleme sürüyor

