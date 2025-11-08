HABER

Yer: İstanbul! Kaza yaptı, polise bıçak çekti

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce park halindeki araca çarptı, daha sonra seyir halindeki motosikletin üzerine devrildi. Kazanın ardından alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine bıçak çektiği öğrenilen hafif ticari araç sürücüsü A.C. gözaltına alındı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Huzur Mahallesi İmam Çeşme Yolu Caddesi’nde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 42 CPV 36 plakalı hafif ticari araç, önce yol kenarında park halindeki bir araca çarptı, ardından seyir halindeki E.P.’nin kullandığı 34 MPG 967 plakalı motosikletin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

POLİSE BIÇAK ÇEKTİ, GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada hafif ticari aracın sürücüsü A.C., camı kırarak araçtan çıktı. İddiaya göre, kazada hafif yaralanan A.C., polisin alkol testi yapmak istemesi üzerine bıçak çekerek direndi. Sürücü A.C., polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bir süre çift yönlü trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yoldaki temizleme çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
