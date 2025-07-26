HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: İstanbul! Kontrolden çıkan elektrikli araç pastaneye girdi

İstanbul Küçükçekmece'de elektrikli otomobil park edilmek üzereyken kontrolden çıkarak pastaneye girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, pastane ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Yer: İstanbul! Kontrolden çıkan elektrikli araç pastaneye girdi

Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde yer alan bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli otomobil sürücüsü, pastaneye gitmek için site içerisindeki park yerine yanaşmaya çalıştı.

PASTANEYE DALDI

Sürücü park etmeye çalışırken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç, aniden hızlanarak kaldırımı aşıp pastaneye girdi. Sürücünün, araç kontrolden çıktığı esnada frene basmasına rağmen aracın hızlandığı öğrenildi.

Yer: İstanbul! Kontrolden çıkan elektrikli araç pastaneye girdi 1

Araç pastanenin cam duvarlarına çarparak durabilirken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobilde ve pastanede maddi hasar meydana gelirken kaza ile ilgili incelemeler sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'den yardım gemisine askeri müdahale!İsrail'den yardım gemisine askeri müdahale!
İsrail'den Gazze'ye 'hava yoluyla yardım atışları' açıklamasıİsrail'den Gazze'ye 'hava yoluyla yardım atışları' açıklaması

Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'dan Strasbourg'a 3 gollü tarife...

G.Saray'dan Strasbourg'a 3 gollü tarife...

Bursa'da orman yangını büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı

Bursa'da orman yangını büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı

AK Parti ve MHP grubu CHP'li Belediye Başkanını ağlattı

AK Parti ve MHP grubu CHP'li Belediye Başkanını ağlattı

Özel'den Fidan'a: "Netanyahu'ya tık yok Tik Tok'a video koyuyor"

Özel'den Fidan'a: "Netanyahu'ya tık yok Tik Tok'a video koyuyor"

Vali Gül açıkladı! Yangınlarla ilgili yeni önlem

Vali Gül açıkladı! Yangınlarla ilgili yeni önlem

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.