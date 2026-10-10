HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: İstanbul! Panelvan apartman boşluğuna düştü

Şişli’de pazar tezgahlarını toplamak için sokağa gelen pazarcının kullandığı panelvan, sürücüsünün kontrolünden çıkarak apartman boşluğuna düştü.

Yer: İstanbul! Panelvan apartman boşluğuna düştü

Kaza, Halide Edip Adıvar Mahallesi Kestanelik Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarın kurulduğu sokakta tezgahı bulunan Aydın A. isimli pazarcı,panelvan aracıyla malzemelerini toplamaya geldi. Tezgahların bulunduğu bölüme yanaşmaya çalışan sürücü kontrolünü kaybedince araç apartman boşluğuna düştü. Aydın A., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Aydın A., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası sokağa dökülen malzemeler belediye ekipleri tarafından toplanırken, panelvan da çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

"BURADA PAZARIN OLMASI MANTIKSIZ"

Celal Aydın isimli vatandaş kaza yapan sürücünün şoka girdiğini belirterek, "Araba buradan yukarı çıktı, dönecekti pazardan dolayı kaydı, oraya girdi. 65 yaşlarında bir dayıydı. Zaten burada pazarın olması mantıksız. Burası yokuş, burada bayanlar düşüyor, çocuklar düşüyor. Daha önce burada böyle bir kaza olmadı ama yokuş olduğu için pazarda çok düşen oluyor. Ayrıca burada yangın olsa itfaiyenin girme şansı yok. Sürücü şoktaydı, kontrol amaçlı hastaneye gitti, maddi zararı var" diye konuştu.

Yer: İstanbul! Panelvan apartman boşluğuna düştü 1

Yer: İstanbul! Panelvan apartman boşluğuna düştü 2

Yer: İstanbul! Panelvan apartman boşluğuna düştü 3

Yer: İstanbul! Panelvan apartman boşluğuna düştü 4

Yer: İstanbul! Panelvan apartman boşluğuna düştü 5

Yer: İstanbul! Panelvan apartman boşluğuna düştü 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Ümraniye: Çantadan el bombası çıktıYer: Ümraniye: Çantadan el bombası çıktı
Mardin’de otomobille çarpışan motosiklette 1 ölü 1 yaralıMardin’de otomobille çarpışan motosiklette 1 ölü 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Fenerbahçe'den Rize'de 3 gollü zafer!

Fenerbahçe'den Rize'de 3 gollü zafer!

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.