Yer: İstanbul! Panelvan apartman boşluğuna düştü

Kaza, Halide Edip Adıvar Mahallesi Kestanelik Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarın kurulduğu sokakta tezgahı bulunan Aydın A. isimli pazarcı,panelvan aracıyla malzemelerini toplamaya geldi. Tezgahların bulunduğu bölüme yanaşmaya çalışan sürücü kontrolünü kaybedince araç apartman boşluğuna düştü. Aydın A., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Aydın A., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası sokağa dökülen malzemeler belediye ekipleri tarafından toplanırken, panelvan da çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

"BURADA PAZARIN OLMASI MANTIKSIZ"

Celal Aydın isimli vatandaş kaza yapan sürücünün şoka girdiğini belirterek, "Araba buradan yukarı çıktı, dönecekti pazardan dolayı kaydı, oraya girdi. 65 yaşlarında bir dayıydı. Zaten burada pazarın olması mantıksız. Burası yokuş, burada bayanlar düşüyor, çocuklar düşüyor. Daha önce burada böyle bir kaza olmadı ama yokuş olduğu için pazarda çok düşen oluyor. Ayrıca burada yangın olsa itfaiyenin girme şansı yok. Sürücü şoktaydı, kontrol amaçlı hastaneye gitti, maddi zararı var" diye konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır