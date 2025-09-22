HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: İstanbul! Seyir halindeyken tır alev aldı

Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kumaş yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı dorse küle döndü.

Yer: İstanbul! Seyir halindeyken tır alev aldı

Edinilen bilgiye göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçen kumaş yüklü tır, Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlemeye devam etti. Saat 16.00 sıralarında tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden şoför, tırı güvenlik amacıyla çekici kısmından ayırdı. Çekici yaklaşık 500 metre ileride yol kenarına park edilirken, kumaş yüklü dorse kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve otoyol ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul Havalimanı-Edirne istikametinde iki şeridi trafiğe kapatıldı. Yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangının söndürülmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afyonkarahisar’da apartman dairesinde yangın: 1 ölüAfyonkarahisar’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındıSamsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.