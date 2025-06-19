HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: İstanbul! Yolu beton bloklarla kapattılar, mahalleli isyan etti

İstanbul Arnavutköy'de yer alan ASKOOP sanayi sitesi yönetimi, iddiaya göre kamuya ait yolları usulsüz bir şekilde beton bloklarla kapatarak vatandaş ve araç girişini engelledi. İşine, evine veya sanayi sitesine ulaşmak isteyen vatandaşlar zorluk çekti.

Yer: İstanbul! Yolu beton bloklarla kapattılar, mahalleli isyan etti

Arnavutköy ilçesinde bulunan Ömerli ve Deliklikaya Mahallelerinin sınırında yer alan ASKOOP sanayi sitesi yönetiminin kendilerine ait olmayan yolları trafiğe kapatarak bölge halkının kullanımına engel olduğu öne sürüldü. Özellikle işine, evine veya sanayi sitesine ulaşmak isteyen vatandaşların alternatif yol bulmakta zorlandığı öğrenildi. Beton bloklarla kapatılan yollar dron havadan görüntülendi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından konuyla alakalı; ASKOOP sanayi sitesi yönetimine konuya ilişkin resmi yazı gönderildiği, kapatılan yolların kaldırılması için belirli bir süre tanındığı belirtildi. Süre sonunda beton blokların kaldırılmaması halinde yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

AW479186_04

"ARNAVUTKÖY'E ULAŞIMIMIZ YAKLAŞIK 20 DAKİKA KADAR KISALMIŞ OLACAK"

Yaşanılan durumla alakalı konuşan Ömerli Mahalle Muhtarı Dursun Gökçekli, "Buradaki ana problemimiz hemen arkamızda bulunan sanayi sitesinin buradan gelen yolun devamını açmamış olması. Hemen ileride Arnavutköy Belediyesi'nin yaptığı cadde var ASKOOP sanayi sitesi bu yolu açmış olsa mahalle içerisine giren kamyon ve tır problemi çözülmüş olacak. Arnavutköy'e ulaşımımız yaklaşık 20 dakika kadar kısalmış olacak. Burasının özel mülk olduğunu söylüyorlar ama burası özel mülk değil. 113 dönüm mera alanı var burada, hayvan otlatmaya gitsen gidemiyorsun piknik yapmak istesen yapamıyorsun. Bu duruma yetkililerin çözüm bulmasını istiyoruz. Yönetimle görüşüyoruz burayı açacağız diyorlar ama ben 18 ay oldu göreve geleli ama hiç bir hareket yok şu anda. Kesinlikle usule uygun değil, uygun olmuş olsa biz mücadelesini vermeyiz" şeklinde konuştu.

AW479186_03

"9 BİN MAHALLELİ OLARAK BU ÇİLEYİ ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Öte yandan Deliklikaya Mahallesi Muhtarı olan Mustafa Borçlanmış ise, "Bizim burada 5 okulumuz var gelen tır ve kamyonlar mahalle içini kullanıyor. Halkımız bu konudan dolayı çok müzdarip ivedi bir şekilde Arnavutköy Belediyemizin yaptığı bu yolun açılmasını talep ediyoruz. Tüm sanayi siteleri açık ancak sadece buranın yolları kapalı. Defalarca kez İBB'ye dilekçi yazdık Hakkı İleri Caddesi'nin açılmasıyla alakalı burayı da kapatmışlar bitmiş olan yol açılmıyor. İnsanlar burada eziyet çekiyor günlük 1 milyon işçi ağırlanıyor burada biz 9 bin mahalleli olarak bu çileyi çekmek zorunda değiliz." İfadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meclis'te gergin anlar! Mustafa Varank'la Nebi Sarıbal birbirine girdi: "Çık şuradan, terbiyesizliğe bak..."Meclis'te gergin anlar! Mustafa Varank'la Nebi Sarıbal birbirine girdi: "Çık şuradan, terbiyesizliğe bak..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Deprem bölgesinde 250 bin konut teslim edilecekCumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Deprem bölgesinde 250 bin konut teslim edilecek

Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy ilçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

Denizin rengi tamamen değişti! Hemen uyarı geldi, 3 ilin ismini verdi: Nüfuslarının azaltılması şart

Denizin rengi tamamen değişti! Hemen uyarı geldi, 3 ilin ismini verdi: Nüfuslarının azaltılması şart

Tesla’ya “Tel maşa” dedi BYD’yi öve öve bitiremedi! Fatih Altaylı’dan ilginç çıkış…

Tesla’ya “Tel maşa” dedi BYD’yi öve öve bitiremedi! Fatih Altaylı’dan ilginç çıkış…

Hastane ve İsrail borsa binası vuruldu! Çok sayıda yaralı var

Hastane ve İsrail borsa binası vuruldu! Çok sayıda yaralı var

Putin İran'a destek: "Bir yere de gitmiyoruz"

Putin İran'a destek: "Bir yere de gitmiyoruz"

Savaşın sebebi olarak görülüyor! İsrail 7. günde en kritik yeri vurdu

Savaşın sebebi olarak görülüyor! İsrail 7. günde en kritik yeri vurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.