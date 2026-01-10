HABER

Yer: İzmir! 18 yıl hapis cezasına çarptırılan firari yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde cinayetten hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yer: İzmir! 18 yıl hapis cezasına çarptırılan firari yakalandı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda hakkında 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B.'nin (45) ilçede bir ikamette saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Y.B. yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şahsın yapılan UYAP sorgulamasında cinayet suçundan aldığı hapis cezasının kesinleştiği ve arama kaydının bulunduğu teyit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Y.B., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İzmir
