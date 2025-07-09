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Yer: İzmir! Demans hastasının evliliğinde 'mutlak butlan' kararı!

İzmir'in Urla ilçesinde Alzheimer ve demans hastası olan R.K.'nin (80) 2023 yılında yaptığı evliliğe kızı tarafından açılan davada, mutlak butlan kararı verildi.

Yer: İzmir! Demans hastasının evliliğinde 'mutlak butlan' kararı!

Emekli asker olan ve 2022 yılında Alzheimer ve demans hastalığına yakalanan, üzerinde 13 taşınmazı bulunan R.K., 2023 yılında Urla'da H.T.K. ile tanıştı. R.K.'nin Ankara'da ikamet eden avukat kızı N.K., babasıyla yaptığı telefon görüşmelerinde arkadan gelen kadın sesinden şüphelenince yaptığı araştırmada babasının evlendiğini öğrendi.

Yer: İzmir! Demans hastasının evliliğinde mutlak butlan kararı! 1

N.K., Urla 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde evliliğin geçersiz olduğunu iddiasıyla mutlak butlan davası açarken, babası için koruma kararı aldırdı. Avukat N.K., demans hastası babasına evlenebilir raporu veren Aile Hekimi Dr. Z.D.C. hakkında da şikayetçi oldu.

KARAR ÇIKTI

Davanın yargılama sürecinde gelen Adli Tıp 10'uncu İhtisas Kurumu raporunda R.K.'nin evlilik tarihi 7 Kasım 2023'te fiil ehliyetine sahip olmadığı belirtildi. Urla 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada karar çıktı. Duruşmaya N.K. ile avukatlar katıldı. Davalı avukatı rapora itiraz ederken, yeniden rapor aldırılması talebinde bulundu. Talep hakim tarafından reddedildi. Hakim, açılan davanın kabulüne karar verip, R.K. ve H.T.K.'nin evliliklerinin mutlak butlan ile sakat olduğunun tespitine hükmetti.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Asker emekli
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