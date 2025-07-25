Yer: İzmir! Evinden yürüyüş yapmak için çıktı, haber alınamıyor

Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Ayrıldı’dan 4 gündür haber alınamıyor. 22 Temmuz 2025 Salı günü sabah saatlerinde evinden yürüyüşe çıkmak üzere çıkan Ayrıldı, bir daha geri dönmedi. 85 yaşındaki vatandaştan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

İhbarı alan jandarma ekipleri ve AFAD, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalara mahalle sakinleri ve gönüllüler de destek verdi. Ancak aradan 4 günlük bir süre geçmesine rağmen henüz herhangi bir ize ulaşılamadı.

Mehmet Ayrıldı’nın ailesi, olayın üzerinden günler geçmesine rağmen umutlu bekleyişini sürdürüyor. Gören ya da bilgi sahibi olanların bir an önce yetkililere ulaşmasını isteyen aile, çevredeki tüm vatandaşlardan duyarlılık göstermelerini talep ediyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır