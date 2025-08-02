HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: İzmir! Kalbinden bıçaklandı 4 ay arayla yapılan 2 ameliyatla ayağa kalktı!

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Rıdvan Demir geçtiğimiz şubat ayında kalbinden bıçaklandı. Kalbi durmuş halde hastaneye götürülen hasta, 4 ay arayla yapılan iki ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yer: İzmir! Kalbinden bıçaklandı 4 ay arayla yapılan 2 ameliyatla ayağa kalktı!

Konak ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Rıdvan Demir, şubat ayında bir kavga sırasında kalbinden bıçaklandı. Yakınları tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demir, acil kalp ameliyatına alındı. Hastanın duran kalbi, kalp masajıyla çalıştırıldı. Demir, akciğer ana atardamarındaki yaralanma onarıldıktan sonra yaklaşık iki hafta yoğun bakımda tedavi gördü.

Taburcu olduktan sonra sağlık durumu iyiye giden hasta, zamanla yürümekte ve nefes almakta zorlanmaya başladı.

Yer: İzmir! Kalbinden bıçaklandı 4 ay arayla yapılan 2 ameliyatla ayağa kalktı! 1

Mayıs ayı sonunda tekrar hastaneye başvuran Demir, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Karaçelik tarafından muayene edildi. Yetişkin Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ozan Gürsoy, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Onur Taşçı ve Uzm. Dr. Cüneyt Zihni'nin yaptığı tetkiklerde, hastanın yaşadığı olaya bağlı olarak kalbin ana atardamarı (aort) ile akciğer ana atardamarı (pulmoner arter) arasında bir boşluk oluştuğu belirlendi.

Yer: İzmir! Kalbinden bıçaklandı 4 ay arayla yapılan 2 ameliyatla ayağa kalktı! 2

Bu durumun kalp yetmezliği ve solunum sıkıntısına yol açtığı, ayrıca akciğer hipertansiyonu geliştiği için kandaki oksijen seviyesinin düştüğü tespit edildi. İlaç tedavisine başlandı, ikinci bir ameliyat kararı alındı.

Prof. Dr. Karaçelik tarafından gerçekleştirilen 6 saatlik ikinci ameliyatta, boşluk kapatıldı, hasar gören kapakçıklar onarıldı.

"ESKİ FORMUMA DÖNDÜM"

Yer: İzmir! Kalbinden bıçaklandı 4 ay arayla yapılan 2 ameliyatla ayağa kalktı! 3

Rıdvan Demir, yapılan ameliyatlarla sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Rahat nefes almanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Demir, "Önceden yürüyemiyor, nefes alamıyordum. Sürekli akciğerimden su çekiliyordu. Ameliyat oldum ve yeniden eski formuma döndüm. Şimdi rahatça çalışabiliyor, yürüyebiliyorum. Ameliyata tüm riskleri göze alarak girdim. Allah, doktorlarımdan razı olsun." dedi.

Eşi İpek Demir ise artık hayatlarına kaldıkları yerden devam ettiklerini ifade etti.

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Mustafa Karaçelik de Demir'in kalbinde yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler yaşadığını anlattı.

Yer: İzmir! Kalbinden bıçaklandı 4 ay arayla yapılan 2 ameliyatla ayağa kalktı! 4

Demir'in kalbinde nadir rastlanan bir patolojinin geliştiğini aktaran Karaçelik, şunları kaydetti:

"Yaralanma sonrası ana akciğere giden ana damarla ana atardamar arasında bir tünel oluşuyor. Bu tünel oluşurken her iki ana damarın birer tane kapakçığını da ikiye bölüyor. Sonuçta hem iki ana damardaki kalp kapak yetmezliği hem de o tünelin geçişinden dolayı akciğerde yüklenme ve pulmoner hipertansiyon dediğimiz tablo oluşuyor. Pulmoner hipertansiyon şu: Akciğere normalde bir birim kan giderken burada akciğere fazla kan döndüğü için akciğerdeki damar yapıları büzüşüyor ve kalınlaşıyor. Ve oksijenlenmeyi azaltıyor. Hasta kısa bir sürede hipoksi dediğimiz oksijenlenme bozukluğuyla kaybedilebilirdi."

Karaçelik, hastanın efor kapasitesinin arttığını, akciğerlerinin düzeldiğini belirterek, "İlk geldiğinde çok kötüydü. Kalp kasılmayacak kadar gergindi. Aritmileri vardı, aritmiler düzeldi. Solunum sesleri çok kötüydü mesela. Kalp yetmezliği tablosu da vardı. Ameliyattan çok fayda gördü." diye konuştu.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te 4 kadın başka bir kadını sopalarla darp etti!Gaziantep'te 4 kadın başka bir kadını sopalarla darp etti!
Ömer Çelik'ten CHP lideri Özel'e yanıt: "Hiçbir zemini yoktur"Ömer Çelik'ten CHP lideri Özel'e yanıt: "Hiçbir zemini yoktur"

Anahtar Kelimeler:
Doktor ameliyat hasta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 yaşındaki Eyüp Can Güner’in ölümde korkunç detaylar var!

12 yaşındaki Eyüp Can Güner’in ölümde korkunç detaylar var!

Çadıra polis baskını kamerada! Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış

Çadıra polis baskını kamerada! Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış

Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Arda Turan o eleştirilere böyle yanıt verdi! Bu kez röportajında öyle bir şey yaptı ki...

Arda Turan o eleştirilere böyle yanıt verdi! Bu kez röportajında öyle bir şey yaptı ki...

İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

Küfürler savurup, kadınların üzerine yürüdü

Küfürler savurup, kadınların üzerine yürüdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.