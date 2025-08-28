Yer: İzmir! Polis memuru şiddet mağduru kadına cinsel saldırıda bulunmuştu... Verilen ceza onandı

Olay, 31 Ocak 2024’te saat 23.00 sıralarında Uzundere Mahallesi 6002 Sokak TOKİ Konutları'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İlk eşinden 4 çocuğu olan ve 2’nci kez evlendiği Cenk K. ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve boşanma davası 2 Şubat'ta görülecek Büşra K., eşinin evine gelmesi üzerine 'KADES' uygulamasına basarak yardım istedi.

ŞEKER VERİP YANAĞINA DOKUNMUŞ: "BURAYA BÖYLE GÜZEL KADINLAR GELMİYOR"

Kısa sürede eve gelen polis ekipleri, Büşra K'yi alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü. Soruşturma kapsamında Büşra K., ifadesinde, yaşananları anlattı. Büşra K.'nin iddiasına göre, emniyette polis memuru Süleyman Ay, "Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor" diyerek şeker verdi, ardından yanağına dokundu.

KADINI KÖŞEYE SIKIŞTIRIP CİNSEL TACİZDE BULUNDU

İfade işlemi bittikten sonra Büşra K., ekip aracına bindi. Büşra K., Süleyman Ay ile aracı kullanan diğer polis Ş.M. ile evine götürüldü. Araçtan inen Ay, "Kapıyı kontrol edeyim" diyerek Büşra K.'nin evine girdi. Tabancasını ve ceketini çıkararak evdeki aynanın önüne koyan Ay, Büşra K.'yi köşeye sıkıştırıp, cinsel tacizde bulundu.

POLİSİ VURDU: "İMDAT, POLİSİ VURDUM"

Büşra K., Ay'ı engellemeye çalışıp, eline geçirdiği aynanın önündeki tabancayı ateşledi. Polis memuru Ay, karnından yaralandı. Balkona çıkan Büşra K. de "Polis bana saldırdı. İmdat. Polisi vurdum" diye bağırarak yardım istedi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Polis memuru Ay, adrese gelen ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavi sonrası taburcu edildi. Olay sonrası Büşra K., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis memuru Ay, açığa alındı. Büşra K. ise daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede; Süleyman Ay'ın 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'Cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıldan 10,5 yıla, 'Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, 'Zincirleme cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla, 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 14 yıldan 36,5 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ay, yargılama süresince üzerine atılı iddiaları reddetti. Geçen şubat ayında İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Ay; 'cinsel saldırı' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, kamu görevlisi olması nedeniyle cezası 9 yıla çıkarıldı. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Süleyman Ay'a toplam indirimsiz olarak 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Heyet, Büşra K.'nin üzerine atılı suçları ise kendisine yönelik saldırıdan kurtulma amacıyla işlediğine hükmedip, beraatine karar verdi.

ÜST MAHKEMEYE GİTTİ

Avukatların itirazları üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanık Ay'a verilen cezalarda ve Büşra K.'ye verilen beraat kararlarında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına kanaat getirdi. Daire, ispat bakımından yerel mahkemenin değerlendirmesinin yerinde olduğu ve istinaf nedenleri yerinde görülmediği için yerel mahkemenin kararını onadı. (DHA)