Yer: İzmit! 'Etek giydin' deyip genç kadına saldırdı: Pes dedirten anlar kamerada

Doğukan Akbayır

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendini bilmez bir kadın, üniversite öğrencisi olduğu iddia edilen ve etek giyen bir başka kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Bir mağazanın önünde gerçekleşen olayda arkadaşlarıyla konuşan üniversite öğrencisi, yanına yaklaşan kadının eteğini çekiştirmesiyle şoke oldu. Yaşanan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yerel bir haber ajansının haberine göre, bir üniversite öğrencisi genç bir kadın, yanındaki arkadaşıyla sohbet edip mağazaya girmek üzereyken hiç beklemediği bir saldırıya uğradı.

'ETEK GİYDİN' TACİZİ

Kocaeli Gündem gazetesinin haberine göre; Tanımadığı bir kadın tarafından etek giydiği gerekçesiyle önce sözlü olarak taciz edilirken, ardından fiziksel müdahaleye uğradı.

Olay sonrası polis merkezine giden genç kadın saldırgandan şikayetçi olduğu belirtti.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

