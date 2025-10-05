Yer: İzmit! 'Etek giydin' deyip genç kadına saldırdı: Pes dedirten anlar kamerada

Dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yerel bir haber ajansının haberine göre, bir üniversite öğrencisi genç bir kadın, yanındaki arkadaşıyla sohbet edip mağazaya girmek üzereyken hiç beklemediği bir saldırıya uğradı.

'ETEK GİYDİN' TACİZİ

Kocaeli Gündem gazetesinin haberine göre; Tanımadığı bir kadın tarafından etek giydiği gerekçesiyle önce sözlü olarak taciz edilirken, ardından fiziksel müdahaleye uğradı.

Olay sonrası polis merkezine giden genç kadın saldırgandan şikayetçi olduğu belirtti.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.