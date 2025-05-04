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Yer: İznik Gölü... Piknik yapan çocuk buldu! 1916 Alman yapımı top mermisi imha edildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, ailesiyle gittiği İznik Gölü sahilinde oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk, Alman yapımı 1916 yılı üretimi olan patlamamış top mermisi buldu. Top mermisi, bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.

Yer: İznik Gölü... Piknik yapan çocuk buldu! 1916 Alman yapımı top mermisi imha edildi

Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahiline piknik yapmak için gelen ailenin bir çocuğu, oyun oynadığı sırada bir cisim buldu. Ailelenin de durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, cismin Alman yapımı 1916 yılı üretimi patlamamış top mermisi olduğunu belirledi. Ekipler çevre güvenliğini alarak vatandaşları sahil şeridinden uzaklaştırırken, olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha ekibi, fünye ile top mermisini imha etti. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa mermi
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