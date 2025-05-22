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Yer : Kadıköy! Metro merdiveni çöktü vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı!

Kadıköy, Ünalan Metro İstasyonu’nda arıza sonrası yürüyen merdiven kırıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, merdiveni kullanan vatandaşlar arıza sırasında panik yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yer : Kadıköy! Metro merdiveni çöktü vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı!
Çiğdem Sevinç

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Ünalan Metro İstasyonu’nun AVM ve metrobüs çıkış kapısında meydana geldi. İddiaya göre; istasyonun yukarı çıkan yürüyen merdivenlerinde bilinmeyen bir nedenle arıza yaşandı. Arıza sonrası yürüyen merdiven kırıldı. O sırada yürüyen merdivenleri kullanan vatandaşlar panik yaşadı.

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Ölen ya da yaralanmanın olmadığı olayda görevliler, merdivenlerin önüne bariyer çekerek inceleme yaptı. Merdiven basamaklarının kırılması nedeniyle vatandaşların yukarı zorlukla çıktıkları görüldü. Yaklaşık 4 saat boyunca giderilemeyen arıza nedeniyle istasyon çıkışında yoğunluk yaşandı.

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'VATANDAŞLAR KENDİ HALİNE BIRAKILMIŞ'

Yaşanan olayın ardından metrodan inenler merdivenle yukarı çıkmak zorunda kaldı. Metrodan çıkan Necip Uğurlu, "En basit bir yürüyen merdiveni onaramıyorlarsa daha büyük hizmetler için başka birşey düşünemiyorum. Metrobüsler sürekli kaza yapıyor. Ben metrobüse binip Çağlayan’a gideceğim. Tereddüt içerisindeyim. Kaza yapmadan varırız diye ümit ediyorum.

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İstanbul kaderine terk edildi, hizmet yok, vatandaşlar kendi haline bırakılmış. Kendi kaderimizi kendimiz yaşıyoruz" dedi. Emsal Taşçı ise, "Arkadaşıma katılıyorum. Millet yürüyerek çıkıyor. Niye. Merdivenler çalışmıyor. Asansörlerde kuyruklar var. Mecbur biz de merdivenleri yürüyerek çıktık" diye konuştu.

(DHA)

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Kadıköy metro
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