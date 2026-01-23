HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Kağıthane! Binanın çatısı alevlere teslim oldu

Kağıthane’de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yer: Kağıthane! Binanın çatısı alevlere teslim oldu

Yangın, 19.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, daha fazla büyümeden önce kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yangın anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü! Çok sayıda ölü varPakistan'da kar yağışı felakete dönüştü! Çok sayıda ölü var
Düzce'de ateşli silahlarla paylaşım yaptılar! 8 kişi gözaltına alındıDüzce'de ateşli silahlarla paylaşım yaptılar! 8 kişi gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Kağıthane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

İstanbul ve Kırklareli için doğal gaz hamlesi! Kamulaştırılıyor

İstanbul ve Kırklareli için doğal gaz hamlesi! Kamulaştırılıyor

Bakan Şimşek'ten yeni emekli aylığı sistemi!

Bakan Şimşek'ten yeni emekli aylığı sistemi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.