Yer: Karabük... Yangında evini terk edip karşı tepede namazını kıldı

Karabük'te çıkan yangında köyünü terk etmek zorunda Ahmet Yılmaz, karşı tepeye çıkarak namaz kıldı. Yılmaz, "Namaz kılmak Rabbimize karşı boynumuzun borcu. Bunu yapanları Allah bildiği gibi yapsın" dedi.

Merkeze bağlı 80 haneli Yeşilköy köyde sabah saatlerinde yeniden başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Karabük-Zonguldak kara yolu üzerindeki Yeşilköy köyü için tahliye kararı alınırken, jandarma ekipleri megafonlarla anons yaparak vatandaşları güvenli bölgelere yönlendirdi.

"BUNU YAPANLARI ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN"

Köyünü terk eden Ahmet Yılmaz, yangının hemen karşısındaki tepeye çıkarak namazını kıldı. Alevlerin ilerlediği dakikalarda gösterdiği metanet dikkat çeken Yılmaz, "Geçen Salı günü yolun kenarında bir yangın çıkmıştı. Söndürmek için devletin imkanları vardı. Aynı yerin üstünde tekrar yangın çıktı bugün. Bir anda büyüdü. Hava karardı, helikopterler durdu. Devletimiz istedi, köyümüzü terk ettik. Namaz kılmak bizim Rabbimize karşı boynumuzun borcu. Ondan gelen her şey başımıza gözümüz üstüne. İnsanların verdiği zarardan hayvanlar zarar görüyor, ağaçlar zarar görüyor, canlılar zarar görüyor. Bunu yapanları Allah bildiği gibi yapsın" dedi.

TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLAR GÜVENLİ ALANLARA YERLEŞTİRİLDİ

Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için tepelik alanlarda yoğun önlem alırken, tahliye edilen vatandaşlar güvenli alanlara yerleştirildi. Bölgede müdahale sürüyor.

