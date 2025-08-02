Yer: Kastamonu! Tartıştığı muhtarı bıçakladı, gözaltına alındı

İstiklal Parkı'nda, Saraçlar Mahallesi Muhtarı Sadettin Küçüktarakçı ile yanındaki kadınla uygunsuz hareketlerde bulunduklarını iddiasıyla uyardığı M.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö, bıçakla Küçüktarakçı'yı elinden yaraladı. Küçüktarakçı, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

M.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Küçüktarakçı, gazetecilere, İstiklal Parkı'nda bir kadın ve erkeği uygunsuz hareketlerde bulundukları için uyardığını söyledi.

Daha sonra zanlının kendisine küfrederek bıçak çektiğini anlatan Küçüktarakçı, "Elime vurdu. Boğuştuk, bıçağı elinden aldım, başka bir arkadaşa verdim. Ambulansı aradım, polisleri aradım, hastaneye gittim. Elimde 8 dikiş var. Şikayetçi oldum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır