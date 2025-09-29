HABER

Yer: Kayseri! 12 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçakladı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde çıkan tartışma sonrası, 12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı. Ağır yaralanan 31 yaşındaki Hasan P. hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta 15 katlı apartmanın 8'inci katında annesi, kardeşi ve üvey babası Hasan P. (31) ile yaşayan Y.C.K. evde çıkan tartışma sonucu üvey babasını bıçakladı.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Hasan P. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Üvey babasını yaralayan Y.C.K. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

Kayseri
