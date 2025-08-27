HABER

Yer: Kayseri! Bir kadın cinayeti daha... Mesajlaşmaları ortaya çıktı: "Yakalayamaz inşallah"

Yine bir kadın cinayeti... Kayseri'de Onur Karakaya isimli bir şahıs eşi Neşe Karakaya'yı öldürdü. Talihsiz kadının eşiyle aralarında sık sık tartışmalar yaşandığı ortaya çıkarken ölümünden 1 ay önce de baba evine sığındığı öğrenildi. Ayrıca Neşe Karakaya'nın arkadaşıyla cinayetten 1 ay önceki mesajlaşmaları ortaya çıktı. Karakaya'nın arkadaşına "Hakkınızı helal edin yine de. Allah büyük. En iyisini o bilir. Gelecek umudu kalmadı artık önceden vardı" dediği görüldü.

Yaşanan elim olay, 10 Ağustos'ta saat 01.00 sıralarında Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Erkek kuaförü Onur Karakaya ile eşi Neşe Karakaya arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Onur Karakaya, evdeki tabancasıyla eşi Neşe Karakaya'ya peş peşe ateş etti.

YİNE BİR KADIN CİNAYETİ...

Neşe Karakaya kanlar içinde yere yığılırken, eşi bu kez namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Neşe Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Onur Karakaya da yaşamını yitirdi.

Neşe ve Onur Karakaya'nın cenazeleri, işlemlerinin ardından toprağa verildi.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI: "YAKALAYAMAZ İNŞALLAH"

Çift arasında olaydan yaklaşık bir ay önce yine tartışma çıktığı, Neşe Karakaya'nın babaevine sığındığı belirtildi.

Bu dönemde Neşe Karakaya'nın bir arkadaşı ile yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıktı. Karakaya'nın arkadaşına, eşinin kendisini bir yerlerde yakalayacağını söylediği görüldü.

Arkadaşının, Neşe Karakaya'ya, 'Yakalayamaz inşallah. Allah, planlarını kendine çevirsin. Layığını bulsun, okunan ezanlar yüzü suyu hürmetine' dediği, Neşe Karakaya'nın da 'Amin inşallah bacım. Hakkınızı helal edin yine de. Allah büyük. En iyisini o bilir. Gelecek umudu kalmadı artık önceden vardı" yazdığı ortaya çıktı.

BOŞANMA DAVASINDAN VAZGEÇMİŞ

Diğer yandan Neşe Karakaya'nın Onur Karakaya'ya babaevine gittiğinde boşanma davası açtığı, Onur Karakaya ile barıştıktan sonra davadan vazgeçtiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
