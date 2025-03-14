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  4. Yer: Kayseri! Bunalımdaki şahıs yaşamına son verdi

Yer: Kayseri! Bunalımdaki şahıs yaşamına son verdi

14.03.2025 19:47
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Bunalımda olduğu iddia edilen şahıs yaşamına son verdi.

Yer: Kayseri! Bunalımdaki şahıs yaşamına son verdi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalımda olan A.A.E.’nin yakınları kendisinden haber alamayınca ikametine gitti. İkamete girdiklerinde A.A.E.’yi asılmış halde hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede A.E.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

A.E.E.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri cenaze
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