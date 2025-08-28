HABER

Yer: Kayseri! Silahla oynarken oto tamirci çırağını yaraladı

Kayseri'de bir oto tamircisinde kalfalık yapan A.C., tabancayla oynadığı sırada kazara çırağı M.H.O.’yu yaraladı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6186’ncı Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir oto tamircisinde kalfa olarak çalışan A.C., tabancayla oynadığı sırada elindeki silah kazara ateş aldı. Bu sırada aynı işletmede çırak olan yabancı uyruklu M.H.O., vurularak yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından M.H.O. hastaneye kaldırılırken, çırağını kazara vurarak yaralayan A.C. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.H.O.’nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

