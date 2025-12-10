Yolda oluşan çukurları görünce dayanamayan esnaf kum ve çakılla çukurları kendisi kapattı

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi’nde oluşan çukurlar hem sürücüler hem de yayalar için tehlike oluşturdu. Cadde üzerinde esnaflık yapan Murat Sağlam ise örnek bir davranış sergileyerek akşam saatlerinde eline aldığı kova ile topladığı kum ve çakıllarla yolun ortasında oluşan çukurları tek tek doldurdu. Durumun ardından yetkililere de bilgi veren Sağlam’ın müdahalesi sonrasında ekipler bölgeye gelerek yol yapım çalışması başlattı. Yapılan onarımın ardından cadde yeniden eski haline getirildi.

Yolda oluşan çukurlardan sonra vicdanının rahat etmediğini belirten esnaf Murat Sağlam ‘’Bundan birkaç gün öncesiydi. Arkadaşlar ile birlikte oturuyorduk. Bu yolda bir çalışma yapılmış ama kapatmamışlar. Gelen giden araçlar zarar görüyor kaza riski yaşıyorlardı. Aynı gün bir arkadaş da kaza yaptı. Biz de esnaf olarak durumdan rahatsız olduk. Vicdanımız el vermedi. Vatandaşın teker yarılmasın patlamasın diye böyle bir şey yaptık. Elimize kova aldık güzelce kapattık. İnsanlar rahatça geçti " dedi.

Kaynak: İHA