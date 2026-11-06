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Yer: Kırıkkale! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kırıkkale’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Yer: Kırıkkale! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaza, Bayraktepe Mahallesi’ndeki terminal üst köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B. idaresindeki otomobil, Kırşehir yol ayrımından geçiş yapmak istediği sırada aynı yönde seyreden Ö.E.A. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yer: Kırıkkale! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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