Yer: Kırıkkale! Takla atan otomobil hurdaya döndü

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Ö.Ö., annesi Z.Ö. ve babası A.Ö. yaralandı. Araçtan fırlayan baba A.Ö.'nün ön camdan yola savrulduğu öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

