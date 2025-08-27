Yer: Kocaeli! Aldığı cevabı beğenmeyen veli okulda dehşet saçtı! Bıçakla saldırdı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Darıca ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Eğitim Caddesi üzerindeki Mehmet Akif Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, öğrencisinin kaydı için okula gelen H.K., ikamet bilgilerini usule aykırı şekilde beyan etti. Okul yönetimi, başvurunun yasalara uygun olmadığını belirterek kayıt talebini reddetti.

BIÇAKLA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Bunun üzerine H.K. ve ailesi, okul müdürü Ümit Biber ile müdür yardımcısı Mustafa Akdemir’in odasına girdi. İddiaya göre öğrencinin avukat olan amcası, idarecilere hakaret ve tehditlerde bulundu. Ardından H.K., cebinden çıkardığı bıçakla müdür ve yardımcısına saldırmaya çalıştı.

Olayın ardından okul yönetimi ve H.K. birbirlerinden şikayetçi olmak üzere Darıca Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

