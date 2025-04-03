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  4. Yer: Kocaeli! Gaz tankı, park halindeki otomobil ve cipe çarptı

Yer: Kocaeli! Gaz tankı, park halindeki otomobil ve cipe çarptı

03.04.2025 16:45
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde TIR’ın dorsesinden düşen yaklaşık 8 metre uzunluğundaki gaz depolama tankı, park halindeki otomobil ve cipe çarptı.

Yer: Kocaeli! Gaz tankı, park halindeki otomobil ve cipe çarptı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kartepe ilçesinde İstasyon Mahallesi D-100 kara yolunda meydana geldi. Köseköy Kavşağı’ndan yan yola bağlanan B.A. idaresindeki TIR’ın dorsesindeki yaklaşık 8 metre uzunluğundaki gaz depolama tankı yola düştü.

Tank, park halindeki otomobil ve cipe çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Polis ekipleri tarafından araç geçişleri bir süre kontrollü olarak sağlandı. Tankın yoldan kaldırılmasının ardından 1 saat sonra trafik normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli
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