HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Kocaeli! Kadın doktora çirkin saldırı... Boğazını sıktı, sesi duyanlar hemen odaya koştu

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Olayın adresi Kocaeli oldu! Körfez ilçesinde bulunan aile sağlık merkezine askerlik muayenesi için giden bir şahıs, tartıştığı kadın doktora saldırdı. Şahıs kadının boğazını sıkarken, sesi duyanlar hemen olaya müdahale etti ve şahsı dışarı çıkardı. Öte yandan o anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Olay, 23 Ekim'de Körfez'deki bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, askerlik muayenesi için merkeze gelen S.K. adlı kişi, önce hemşire ile tartıştı.

Yer: Kocaeli! Kadın doktora çirkin saldırı... Boğazını sıktı, sesi duyanlar hemen odaya koştu 1

KADIN HEKİMİN BOĞAZINI SIKTI

Ardından doktorun odasına giren S.K.'nin, kadın hekime saldırarak boğazını sıktığı öğrenildi. Sesleri duyan diğer görevliler ve çalışanların müdahalesiyle şahıs dışarı çıkarıldı.

Yer: Kocaeli! Kadın doktora çirkin saldırı... Boğazını sıktı, sesi duyanlar hemen odaya koştu 2

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar ise aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, S.K.'nin merkeze gelip bir süre görevli ile konuşması, ardından müsaade almadan o sırada hasta bakan hekimin odasına girmesi yer alıyor.

Yer: Kocaeli! Kadın doktora çirkin saldırı... Boğazını sıktı, sesi duyanlar hemen odaya koştu 3

Kayıtların devamında, diğer çalışanların da odaya girdiği ve şahsın vatandaşlar tarafından tutularak zorla dışarı çıkarıldığı anlar görülüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir'de ayçiçeği yüklü tanker devrildi! Park halindeki 7 araçta hasar oluştuBalıkesir'de ayçiçeği yüklü tanker devrildi! Park halindeki 7 araçta hasar oluştu
Fethiye'de yamaç paraşütü kayalık alana düştü: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandıFethiye'de yamaç paraşütü kayalık alana düştü: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Doktor Kocaeli saldırı Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.