Yer: Kocaeli! 'Kız meselesi' nedeniyle tartıştığı husumetlisini öldürdü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Toprak Yiğitdoğan (19), kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu Yiğit T. (18) tarafından çalıştığı iş yerinde tabancayla öldürüldü.

Olay, saat 06.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun marketinde mesaiye başlayan Toprak Yiğitdoğan ile iş yerine gelen ve kız meselesi nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen Yiğit T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan Yiğit T., tabancayla Toprak Yiğitdoğan’a ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Toprak Yiğitdoğan, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Yiğit T. ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
