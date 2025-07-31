Yer: Kocaeli! Kızını döven babayı uyardı: Eşinin gözleri önünde vahşice katledildi...

Yaşanan korkunç olay dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Kayacık Mahallesi'nde gerçekleşti. Eşiyle birlikte sahilde yürüyen Uğur Deniz (35) daha önce kavga ettiği ileri sürülen Ersin K. ile karşılaştı. Yanındaki bıçağı çıkartan zanlı, Uğur Deniz'i eşinin gözleri önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Uğur Deniz Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VAHŞET ÖNCESİ UYARIDA BULUNMUŞ

Zanlı Ersin K.'nın dün gündüz saatlerinde kendi kızını darp ettiği, olaya şahit olan Uğur Deniz'in ise uyardığı için bıçaklandığı ileri sürüldü. Kızını darp eden Ersin K.'yı gören Uğur Deniz zanlıyı uyararak olay yerinden ayrıldı.

Akşam saatlerinde ise eşiyle yürüyüş yapan Uğur Deniz'i gören Ersin K. zanlıyı bıçakladı. Hayatını kaybeden Uğur Deniz, Karamürsel ilçesinde bulunan Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Uğur Deniz'in yakınları ise sevenleri katıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA