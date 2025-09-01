HABER

Yer: Kocaeli! Nefes alamayan çocuğu otobüs şoförü hayata döndürdü

Kocaeli’de boğazına cips kaçan ve nefes alamayan çocuğa Heimlich manevrası yapan otobüs şoförü, saniyeler içinde hayat kurtardı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş’ye ait, Gebze-Dilovası arasında yolcu taşıyan belediye otobüsü, Gebze istikametinde ilerlerken bir anda içeriden çığlıklar yükselmeye başladı. Sesler üzerine otobüs şoförü Ferdi Karabacak hemen aracı yol kenarına çekti. 3 yaşındaki çocuğun soluk borusuna cips kaçtığını gören şoför Karabacak hemen müdahale etti. Sürücü, Heimlich manevrası ile çocuğun boğazına kaçan cipsi çıkardı. Sürücünün soğukkanlılığı ve çocuğu kurtardığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

"ALLAH SENDEN RAZI OLSUN"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hay Allah senden razı olsun. Ferdi kaptanımız boğazına yiyecek kaçan minik bir yolcumuzu Heimlich manevrası ile kurtardı. Hızlı ve soğukkanlı müdahalesi için şoförümüzü tebrik ediyorum. İnsan hayatına dokunan bu örnek davranış hepimize gurur verdi" dedi.

