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Yer: Kocaeli! Okul bahçesine kılıçla girdi, öğrencilerin topunu kesip Atatürk'e hakaret etti

Kocaeli'de bir kişi, okul bahçesine kılıçla girip çocukların topunu kesti, ardından Atatürk'e hakaret etti. Sosyal medyada tepki çeken olay sonrası harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yer: Kocaeli! Okul bahçesine kılıçla girdi, öğrencilerin topunu kesip Atatürk'e hakaret etti

Olay dün İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İlkokulu’nda meydana geldi. Okul bahçesine kılıçla giren kişi, çocukların topunu kesti. Daha sonra topun bir parçasını okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünün üzerine koyan şüpheli, Atatürk’e hakaretler etti.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin M.Ç. olduğu belirlendi. M.Ç., ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan aynı gün gözaltına alındı.

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TUTUKLANDI

Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan M.Ç. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M.Ç. tutuklandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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