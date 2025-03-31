Yer: Kocaeli! Parkta tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, geçen 29 Mart’ta akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı’ndaki parkta meydana geldi. İddiaya göre daha önceden husumetli olan Hasan Hüseyin Osmanoğlu ile Hikmet Şaban parkta buluştu. Burada çıkan tartışmada Hikmet Şaban yanında taşıdığı tabancayla Osmanoğlu’na 3 el ateş etti. Mermilerin göğsüne isabet ettiği Hasan Hüseyin Osmanoğlu ağır yaralanırken, saldırgan ise kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Osmanoğlu ambulansla Başiskele ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasan Hüseyin Osmanoğlu doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlçede fırıncılık yaptığı öğrenilen, evli ve 3 çocuk babası Hasan Hüseyin Osmanoğlu’nun cenazesi memleketi Trabzon’da defnedildi.

TUTUKLANDI

Osmanoğlu’nun ölümüne neden olan Hikmet Şaban ve saklanmasına yardım ettiği değerlendirilen A.A. ile E.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Hikmet Şaban tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.A. ve E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır